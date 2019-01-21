Стал известен состав ЦСКА на первый матч на сборе в Испании

Тренерский штаб ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч против латвийского «Вентспилса» на сборе в испанском Кампоаморе.
Состав ЦСКА: Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Дзагоев, Эрнандес
Запасные: Кырнац, Набабкин, Бистрович, Сигурдссон, Жамалетдинов
🔥 Состав #ЦСКА на первый матч в 2019-м!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 января 2019 г.
Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Дзагоев, Эрнандес
Запасные: Кырнац, Набабкин, Бистрович, Сигурдссон, Жамалетдинов pic.twitter.com/ZGiMNq1D5o