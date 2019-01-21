Кокорин – в письме фанату: По поводу мнения народа – не слушай никого. Это стадо баранов

Футбол 21 января 2019 17:19 Источник: «Невские новости» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на письмо одного из болельщиков команды, где посоветовал ему не переживать по поводу критики со стороны других людей.

«По поводу мнения народа — не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», - написал Кокорин в письме, отрывок которого приводит издание «Невские Новости».

Форвард также отметил, что скоро выйдет из СИЗО, в котором находится по обвинению в хулиганстве и побоях, и оставил свой автограф на память.

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.