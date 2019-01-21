Кокорин – в письме фанату: По поводу мнения народа – не слушай никого. Это стадо баранов - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 17:19Источник: «Невские новости»Автор: Сметанникова Дарья

Кокорин – в письме фанату: По поводу мнения народа – не слушай никого. Это стадо баранов

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на письмо одного из болельщиков команды, где посоветовал ему не переживать по поводу критики со стороны других людей.

«По поводу мнения народа — не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», - написал Кокорин в письме, отрывок которого приводит издание «Невские Новости».

Форвард также отметил, что скоро выйдет из СИЗО, в котором находится по обвинению в хулиганстве и побоях, и оставил свой автограф на память.

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

#кокорин александр#фк зенит#рпл#Футбол-Россия
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