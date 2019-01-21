Массимилиано Аллегри: Хедира станет январским приобретением «Ювентуса»

Футбол 21 января 2019 17:36 Источник: Goal.com Автор: Липкин Антон

Немец восстановился после травмы голеностопа.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно и задачах на вторую половину сезона.

«Нашим январским приобретением станет Хедира, – приводит Goal.com слова Аллегри. – На этом этапе сезона самым большим риском является самоуспокоение.

Этого не должно произойти, иначе мы рискуем всем, чего добились. Нам нужно добиваться целей, ради которых мы работаем. Мы должны играть агрессивно и начать прямо с матча с «Кьево».

Напомним, «Ювентус» примет «Кьево» в Турине 21 января в матче 20-го тура серии A.

Действующие чемпионы по-прежнему не проиграли ни одного матча в нынешнем чемпионате и опережают «Наполи» на шесть очков, имея одну игру в запасе.

31-летний Хедира получил в ноябре травму голеностопа, после чего вернулся в состав в конце декабря.

В январе он провел полный матч с «Болоньей» (2:0) в Кубке Италии и вышел на замену на две минуты в концовке игры за Суперкубок с «Миланом» (1:0).