СМИ: Рабьо может подать в суд на «ПСЖ» за перевод во вторую команду - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 17:47Источник: L'EquipeАвтор: Сметанникова Дарья

СМИ: Рабьо может подать в суд на «ПСЖ» за перевод во вторую команду

Полузащитник уже во второй раз провел тренировку со второй командой «ПСЖ».

Адриен Рабьо недоволен, что руководство «ПСЖ» перевело его во вторую команду. Как сообщает L’Equipe, хавбек может подать в суд на парижский клуб из-за того, что ему не дают возможности выполнять свою работу.

Руководство «ПСЖ» перевело Рабьо во вторую команду из-за того, что он отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2019 года.

Известно, что на опорного защитника претендуют как минимум три европейских гранда: «Барселона», «Бавария» и «Челси». Парижане готовы расстаться с Рабьо сейчас за 15 млн евро.

В текущем сезоне 23-летний француз провел за «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

#рабьо адриен#фк псж#лига 1
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