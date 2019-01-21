СМИ: Рабьо может подать в суд на «ПСЖ» за перевод во вторую команду

Футбол 21 января 2019 17:47 Источник: L'Equipe Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник уже во второй раз провел тренировку со второй командой «ПСЖ».

Адриен Рабьо недоволен, что руководство «ПСЖ» перевело его во вторую команду. Как сообщает L’Equipe, хавбек может подать в суд на парижский клуб из-за того, что ему не дают возможности выполнять свою работу.

Руководство «ПСЖ» перевело Рабьо во вторую команду из-за того, что он отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2019 года.

Известно, что на опорного защитника претендуют как минимум три европейских гранда: «Барселона», «Бавария» и «Челси». Парижане готовы расстаться с Рабьо сейчас за 15 млн евро.

В текущем сезоне 23-летний француз провел за «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.