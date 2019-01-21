Леонарду Жардим: Однажды я вернусь в «Монако», убежден в этом на 80% - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 18:02Источник: L'EquipeАвтор: Сметанникова Дарья

Леонарду Жардим: Однажды я вернусь в «Монако», убежден в этом на 80%

48-летний португальский тренер возглавлял «Монако» с 2014 года.

Леонарду Жардим уверен, что вернется в «Монако» в качестве главного тренера. Португалец был уволен в октябре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов команды.

«В одном я точно уверен: однажды я вернусь в «Монако». Убежден в этом возможно не на 100%, но на 80%. А еще я точно знаю, что буду тренировать еще один французский клуб», - цитирует Жардима L'Equipe.

После оставки Жардима «Монако» возглавил Тьерри Анри. После 21 тура лиги 1 «Монако» занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 15 очков.

#жардим леонарду#фк монако#лига 1
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