Леонарду Жардим: Однажды я вернусь в «Монако», убежден в этом на 80%

Футбол 21 января 2019 18:02 Источник: L'Equipe Автор: Сметанникова Дарья

48-летний португальский тренер возглавлял «Монако» с 2014 года.

Леонарду Жардим уверен, что вернется в «Монако» в качестве главного тренера. Португалец был уволен в октябре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов команды.

«В одном я точно уверен: однажды я вернусь в «Монако». Убежден в этом возможно не на 100%, но на 80%. А еще я точно знаю, что буду тренировать еще один французский клуб», - цитирует Жардима L'Equipe.

После оставки Жардима «Монако» возглавил Тьерри Анри. После 21 тура лиги 1 «Монако» занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 15 очков.