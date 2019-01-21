Кевин-Принс Боатенг попрощался с игроками «Сассуоло»: Я перейду в «Барселону» - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 18:09Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

Кевин-Принс Боатенг попрощался с игроками «Сассуоло»: Я перейду в «Барселону»

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время станет игроком «Барселоны».

Как сообщает Sky Sports, Боатенг попрощался с товарищами по итальянской команде.

«Я знаю, что вам не понравится то, что я скажу, но мне предоставили шанс всей жизни, поэтому я перейду в «Барселону». Настало время попрощаться с вами», - сказал Боатенг.

Ранее сообщалось, что «Барселона» арендует у «Сассуоло» 31-летнего полузащитника с возможностью выкупить права на игрока.

В текущем сезоне Боатенг провел 15 матчей за «Сассуоло», в которых забил пять мячей. В своей карьере футболист играл за «Айнтрахт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Портсмут», «Тоттенхэм», дортмундскую «Боруссию» и «Герту».

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