Кевин-Принс Боатенг попрощался с игроками «Сассуоло»: Я перейду в «Барселону»

Футбол 21 января 2019 18:09 Источник: Sky Sports Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время станет игроком «Барселоны».

Как сообщает Sky Sports, Боатенг попрощался с товарищами по итальянской команде.

«Я знаю, что вам не понравится то, что я скажу, но мне предоставили шанс всей жизни, поэтому я перейду в «Барселону». Настало время попрощаться с вами», - сказал Боатенг.

Ранее сообщалось, что «Барселона» арендует у «Сассуоло» 31-летнего полузащитника с возможностью выкупить права на игрока.

В текущем сезоне Боатенг провел 15 матчей за «Сассуоло», в которых забил пять мячей. В своей карьере футболист играл за «Айнтрахт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Портсмут», «Тоттенхэм», дортмундскую «Боруссию» и «Герту».