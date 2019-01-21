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Футбол21 января 2019 19:34Источник: Sky Sports

Коул до конца недели станет игроком «Дерби Каунти» Лэмпарда

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул до конца недели подпишет контракт с «Дерби Каунти», который возглавляет его экс-одноклубник Фрэнк Лэмпард, сообщает Sky Sports.

По информации издания, 38-летний футболист подпишет соглашение с клубом второго по силе дивизиона Англии, рассчитанное до конца текущего сезона.

Помимо «Челси», англичанин защищал цвета лондонских «Арсенала» и «Кристал Пэлас», итальянской «Ромы» а также американского «Лос-Анджелес Гэлакси», который покинул в ноябре 2018 года, став свободным агентом.

На счету защитника 384 матча, 15 голов и 38 передач в АПЛ, 109 игр, 1 мяч и 11 передач – в Лиге чемпионов, 86 матчей, три гола и 11 передачи – в MLS, а также 107 игр и 7 передач за сборную Англии.

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