Азар: Я расстраивал всех своих тренеров

Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что всегда будет вызывать недовольство своих тренеров, которые ждут от бельгийца большего.
- Я не только Конте расстраивал. За свою карьеру я расстраивал всех своих тренеров, а теперь расстраиваю Сарри. Моуринью я тоже расстраивал.
Они все считают, что я должен больше забивать, делать больше этого и того. Я и следующего своего тренера буду расстраивать, - цитирует Азара France Football.
В сезоне-2018/19 Азар провел за «Челси» забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.