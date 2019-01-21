ЦСКА разгромил «Вентспилс» в первом матче в 2019-м году

Футбол 21 января 2019 19:38 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

На сборе в испанском Кампоаморе ЦСКА провел контрольный матч против латвийского клуба «Вентспилс».

Матч закончился крупной победой армейцев со счетом 5:0.

В составе ЦСКА отличились Абель Эрнандес, забивший мяч с передачи Ивана Облякова. В первом тайме также отличились Такума Нисимура и Тимур Жамалетдинов. Во втором тайме Алан Дзагоев, заменивший Эрнандеса, довел счет до разгромного, реализовав пенальти. Пятый мяч забил Яка Бийол.

Завтра, 22 января, у ЦСКА запланирован контрольный матч с норвежским «Мольде».

ЦСКА – «Вентспилс» (Латвия) – 5:0 (3:0)

Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Жамалетдинов, Эрнандес.

Запасные: Кырнац, Набабкин, Бистрович, Сигурдссон, Дзагоев.