Саутгейт не будет претендовать на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Футбол 21 января 2019 20:46 Источник: Sky Sports Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает его кандидатуру и может предложить возглавить команду по окончании сезона-2018/19.

Саутгейт дал понять, что не планирует уходить из сборной и намерен выступить с ней на Евро-2020. Что касается «МЮ», то «красных дьяволов» до конца сезона возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Уле Гуннар Сульшер, назначенный на эту должность после увольнения Жозе Моуринью.

- Думаю, в жизни надо получать удовольствие от того, чем занимаешься. Я все еще молодой тренер, в моем тренерском послужном списке менее 200 матчей, поэтому для меня честь занимать ту должность, что я занимаю, и я получаю от этого удовольствие, - цитирует Саутгейта Sky Sports.