Саутгейт не будет претендовать на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 20:46Источник: Sky SportsАвтор: Спирин Дмитрий

Саутгейт не будет претендовать на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает его кандидатуру и может предложить возглавить команду по окончании сезона-2018/19.

Саутгейт дал понять, что не планирует уходить из сборной и намерен выступить с ней на Евро-2020. Что касается «МЮ», то «красных дьяволов» до конца сезона возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Уле Гуннар Сульшер, назначенный на эту должность после увольнения Жозе Моуринью.

- Думаю, в жизни надо получать удовольствие от того, чем занимаешься. Я все еще молодой тренер, в моем тренерском послужном списке менее 200 матчей, поэтому для меня честь занимать ту должность, что я занимаю, и я получаю от этого удовольствие, - цитирует Саутгейта Sky Sports.

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