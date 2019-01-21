Гол Глушакова на 92-й минуте принес победу «Спартаку» в матче с «Ростовом» - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 21:52Источник: «Советский спорт»

Гол Глушакова на 92-й минуте принес победу «Спартаку» в матче с «Ростовом»

В рамках предсезонного турнира московский «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Луис Адриано (58-я минута, пен.) и Денис Глушаков (90+2), а у ростовчан единственный мяч забил забил Видар Кьяртанссон (40).

Стоит отметить, что на 90-й минуте полузащитник команды из Ростова-на-Дону Алексей Ионов не реализовал пенальти, послав мяч низом, где его парировал Максименко.

В следующем матче турнира красно-белые 25 января сыграют с «Зенитом», а подопечные Валерия Карпина в тот же день встретятся с «Локомотивом».

«Спартак» – «Ростов» – 2:1 (0:1)

Голы: Адриано, 58; Глушаков, 90+2 – Кьяртанссон, 40

Незабитые пенальти: Ионов, 90

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Маслов, 68), Кутепов, Джикия (к), Айртон (Комбаров, 46), Гулиев (Глушаков, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ломовицкий, 46), Мельгарехо (Мелкадзе, 46), Педро Роша (Ханни, 46), Луис Адриано (Глушенков, 68).

«Ростов»: Песьяков, Новосельцев (Осинов, 46), Ингасон (Вилюш, 46, Сухомлинов, 84), Плиев (Логашов, 46), Паршивлюк (Хаджикадунич, 46), Щадин (Скопинцев, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), Зайнутдинов (Глебов, 46), Гулевский (Салетрос, 46), Зуев (Ионов, 46), Кьяртанссон (Сигурдарссон, 46).

Предупреждение: Гулиев, 27

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