Олег Кононов: В целом доволен игрой, неплохо действовали в определенных отрезках - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 22:45Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Олег Кононов: В целом доволен игрой, неплохо действовали в определенных отрезках

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов – о победе над «Ростовом» (2:1) в матче предсезонного турнира.

– В моменте с пенальти я не был уверен в положительном исходе. Обычно преимущество на стороне атакующего игрока. Максименко отлично сыграл в этом эпизоде.

В следующей атаке мы сумели поразить ворота «Ростова». У нас сейчас экспериментальный состав. Кто-то сыграл хуже, кто-то выглядел лучше. Главное, что мы команда. Мы действуем все вместе.

Возможно, в первом тайме мы выглядели похуже. Однако даже тогда мы имели больше моментов и могли забивать.

У нас очень молодая команда. Я считаю, что новички сыграли неплохо. У нас есть конкуренция за место в составе.

В целом я доволен игрой. Мы неплохо действовали в определенных отрезках. Сейчас все под нагрузками, поэтому тяжело ожидать хорошую игру на протяжении всего матча, – приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Напомним, в следующем матче турнира красно-белые 25 января сыграют с «Зенитом», а «Ростов» в тот же день встретится с «Локомотивом».

#Футбол-Россия#рпл#фк спартак#фк ростов#Олег Кононов
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