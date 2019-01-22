«Ювентус» разгромил «Кьево», Роналду не реализовал пенальти (видео)

Футбол 22 января 2019 00:25 Источник: «Советский спорт»

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле в Турине обыграл «Кьево» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Дуглас Коста (13-я минута), Эмре Джан (45) и Даниэле Ругани (84).

Стоит отметить, что на 52-й минуте нападающий хозяев поля Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

«Ювентус», не знающий поражений в серии А, с 56 очками лидирует в турнирной таблице, а «Кьево» расположился на 20-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре «Старая синьора» 27 января на выезде сыграет с «Лацио», а подопечные Доменико Ди Карло в тот же день примут «Фиорентину».

Серия А

20-й тур

«Ювентус» – «Кьево» – 3:0 (2:0)

Голы: Коста, 13; Джан, 45; Ругани, 84

Незабитый пенальти: Роналду, 52

«Ювентус»: Перин, Ругани, Алекс Сандро (Кин, 89), Де Шильо, Кьеллини, Матюиди, Джан, Дуглас Коста (Бентанкур, 76), Бернардески (Спинаццола, 86), Дибала, Роналду

«Кьево»: Соррентино, Россеттини, Томович, Бани, Депаоли (Ярошиньски, 66), Джаккерини, Радованович, Кийине, Хетемай (Вигнато, 61), Меджорини, Пеллиссье (Стемпиньски, 65)

Предупреждения: Де Шильо, 80 – Бани, 51; Кийине, 83