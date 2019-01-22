«Эйбар» прервал безвыигрышную серию из шести матчей, разгромив «Эспаньол»

Футбол 22 января 2019 00:56 Источник: «Советский спорт»

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своем поле разгромил «Эспаньол» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Серхи Энрич (24-я минута), Пабло де Бласис (52) и Шарлес (84).

«Эйбар» прервал безвыигрышную серию из шести игр и с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Эспаньол», потерпешвий четвертое поражение в последних пяти матчах, расположился на 13-й строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «оружейники» 26 января на выезде сыграют с «Леганесом», а каталонцы на следующий день примут мадридский «Реал».