Борис Игнатьев: Карпин доверяет Еременко, в таких условиях ему будет проще проявить себя

Футбол 22 января 2019 07:14 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

Последним клубом финского футболиста был московский "Спартак".

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход Романа Еременко в "Ростов".

«Гипотетически это очень серьезное усиление для «Ростова». Еременко неоднократно доказывал свой статус большого мастера, но сейчас почти никто не знает его реальную форму и готовность.

Дончане подписали с ним долгосрочный контракт – тренер, вероятно, ему доверяет. В таких условиях Роману будет гораздо проще проявить себя», – отметил Игнатьев для газеты "Известия".

"Ростов" 18 января объявил о трансфере 31-летнего полузащитника, с которым заключил контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне Еременко сыграл 7 матчей за "Спартак" и не отметился голевыми действиями на поле.