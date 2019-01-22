Эден Азар: Если завтра Зидан возглавит «МЮ», я не собираюсь туда переходить

Футбол 22 января 2019 09:19 Источник: France Football Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что французский специалист хотел видеть игрока в мадридском "Реале".

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал о планах на будущее.

"Реал"? Почему бы и нет? Без Зидана это уже совсем другая команда, но это "Реал".

Моя карьера не зависит от Зидана. Если завтра он возглавит «МЮ», я не собираюсь туда переходить. Я не буду ждать, пока он выберет себе новый клуб", – цитирует Азара France Football.

Напомним, Зинедин Зидан покинул поста главного тренера "Реала" в мае 2018 года. По информации СМИ, им активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов выполнить финансовые требования "Челси" по трансферу Азара.