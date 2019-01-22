«Барселона» может приобрести экс-партнера Боатенга по «Сассуоло»

Футбол 22 января 2019 10:22 Источник: Sport Mediaset Автор: Сметанникова Дарья

Накануне «Барселона» объявила о переходе на правах аренды полузащитника Кевина-Принса Боатенга из итальянского «Сассуоло».

Как сообщает Sport Mediaset, в скором времени каталонская команда может пополниться еще одним футболистом «Сассуоло». «Барселона» интересуется полузащитником Стефано Сенси.

Отмечается, что каталонцы уже связались с представителями итальянца и ведут переговоры непосредственно с «Сассуоло».

Контракт 23-летнего хавбека с «Сассуоло» рассчитан до 2020 года. «Барселона» рассчитывает получить Сенси летом.

В нынешнем сезоне Сенси принял участие в 17 матчах за клуб, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.