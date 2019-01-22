ЦСКА поздравил Алдонина с днем рождения

Футбол 22 января 2019 10:34 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Гичунцев Артур

Известный футболист выступал за армейцев с 2004 по 2012 год.

Сегодня, 22 января, бывшему полузащитнику московского ЦСКА Евгению Алдонину исполнилось 39 лет. Пресс-служба столичного клуба поздравила двукратного чемпиона России с днем рождения.

«Поздравляем с днем рождения обладателя множества трофеев в составе ЦСКА Евгения Алдонина!», – говорится в сообщении ЦСКА.

Алдонин в составе ЦСКА, по четыре раза завоевывал Кубок и Суперкубок России, а также становился победителем Кубка УЕФА.