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Футбол22 января 2019 10:34Источник: ПФК ЦСКААвтор: Гичунцев Артур

ЦСКА поздравил Алдонина с днем рождения

Известный футболист выступал за армейцев с 2004 по 2012 год.

Сегодня, 22 января, бывшему полузащитнику московского ЦСКА Евгению Алдонину исполнилось 39 лет. Пресс-служба столичного клуба поздравила двукратного чемпиона России с днем рождения.

«Поздравляем с днем рождения обладателя множества трофеев в составе ЦСКА Евгения Алдонина!», – говорится в сообщении ЦСКА.

Алдонин в составе ЦСКА, по четыре раза завоевывал Кубок и Суперкубок России, а также становился победителем Кубка УЕФА.

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