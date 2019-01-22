Кевин Де Брюйне: Если «Ливерпуль» станет чемпионом, то мы должны это просто принять

Футбол 22 января 2019 11:46 Источник: Goal.com Автор: Гичунцев Артур

На данный момент "горожане" отстают от команды Юргена Клоппа на 4 очка.

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне высказался о борьбе за чемпионский титул с лидирующим "Ливерпулем".

"Если "Ливерпуль" станет чемпионом, то мы должны это просто принять и сказать им: "Мы провели неплохой сезон, но бывает кто-то лучше".

Делаем все, чтоб защитить титул, но если "Ливерпуль" станет новым чемпионом, то, значит, они дейставительно это заслужили. Побеждать хочется всегда, но если ты стал вторым после чемпиона, и при этом набрал 90 очков, то слова не нужны.

Много зависит от удачи и хорошей формы. Нужно, чтобы каждый игрок был готов на сто процентов", – цитирует полузащитника интернет-портал Goal.