Адвокат: Кокорину грозит замена коленного сустава из-за отсутствия тренировок в СИЗО

Футбол 22 января 2019 11:47 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Адвокат Андрей Ромашов сообщил, что его клиенту нападающему «Зенита» Александру Кокорину требуется замена коленного сустава ноги на искусственный.

По словам адвоката, состояние Кокорина в СИЗО «Бутырка» ухудшается из-за отсутствия тренировок.

«У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей ФК «Зенит»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный», - цитирует Ромашова ТАСС.

«Никакого футбольного матча в СИЗО с участием Александра не будет. Если контракт у Павла Мамаева с клубом практически расторгнут, а ему осталось только завизировать соответствующий документ, то Кокорин не может играть по контракту даже в изоляторе», - добавил адвокат.

Напомним, Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.