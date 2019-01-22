«Реал» готов включить Хамеса в сделку по трансферу Кристиана Эриксена - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 11:57Источник: ASАвтор: Гичунцев Артур

«Реал» готов включить Хамеса в сделку по трансферу Кристиана Эриксена

Ранее сообщалось, что игрок сборной Дании интересен "Барселоне".

Мадридский "Реал" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Как сообщает AS, испанский клуб предложил англичанам колумбийского хавбека Хамеса Родригеса, который выступает на правах аренды за "Баварию".

Отмечается, что таким образом "Реал" пытается снизить ценник на Эриксена. Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" готов продать своего лидера за 250 млн евро.

В текущем сезоне 26-летний датчанин провел 28 матчей, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.

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