Селихов и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что вратарь Александр Селихов и нападающий Зе Луиш вернулись в общую группу команды.
😏 Отличные новости, друзья!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 января 2019 г.
✅ Александр Селихов вернулся в общую группу. 🔴⚪️💪🏻
✅ Зе Луиш тоже работает с командой на поле. 👌🏻#Спартак #КрасноБелыеСборы🇶🇦 #Spartak pic.twitter.com/ykieXv8c3R
Ранее футболисты занимались по индивидуальному плану в тренажерном зале. Напомним, что Селихов 11 мая 2018 года получил разрыв ахиллова сухожилия.
Накануне «Спартак» одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1) в товарищеском турнире. 25 января красно-белые сыграют против «Зенита».