Селихов и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»

Футбол 22 января 2019 12:04 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что вратарь Александр Селихов и нападающий Зе Луиш вернулись в общую группу команды.

Ранее футболисты занимались по индивидуальному плану в тренажерном зале. Напомним, что Селихов 11 мая 2018 года получил разрыв ахиллова сухожилия.

Накануне «Спартак» одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1) в товарищеском турнире. 25 января красно-белые сыграют против «Зенита».