Чалов продлил контракт с ЦСКА

Футбол 22 января 2019 12:35 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

ЦСКА сообщил о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым.

Новый контракт армейцев с 20-летним форвардом рассчитан до сезона-2021/22.

⚡⚡⚡ Фёдор Чалов подписал новый контракт с #ЦСКА! Воспитанник нашей академии продлил соглашение с клубом до окончания сезона-2021/22 🔴🔵 https://t.co/NpRoUOpD7B pic.twitter.com/GIaW1wXx2a — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 января 2019 г.

За основную команду ЦСКА Чалов выступает с 2016 года. За это время форвард сыграл 73 матча, в которых забил 24 гола.

В текущем сезоне Чалов в 24 матчах за ЦСКА забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.