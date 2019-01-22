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Футбол22 января 2019 12:35Источник: ПФК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

Чалов продлил контракт с ЦСКА

ЦСКА сообщил о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым.

Новый контракт армейцев с 20-летним форвардом рассчитан до сезона-2021/22.

За основную команду ЦСКА Чалов выступает с 2016 года. За это время форвард сыграл 73 матча, в которых забил 24 гола.

В текущем сезоне Чалов в 24 матчах за ЦСКА забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.

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