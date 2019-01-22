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Футбол22 января 2019 12:39Источник: L'EquipeАвтор: Сметанникова Дарья

Частный самолет с нападающим «Кардиффа» пропал с радаров

Аргентинский футболист Эмилиано Сала пропал на своем частном самолете на пути из Нанта в Кардифф.

По информации L'Equipe, самолет Салы исчез с радаров вечером в понедельник. Всю ночь проводилась поисково-спасательная операция в районе острова Олдерни, который входит в составе Нормадских островов.

Прибытие самолета с 28-летним футболистом ожидалось в 21 час. Пропал с радаров самолет в районе 20 часов. Поиск ведется к северу от острова Олдерни с помощью вертолетов и катеров.

Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» два дня назад за 20 млн евро.

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