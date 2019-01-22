Частный самолет с нападающим «Кардиффа» пропал с радаров

Футбол 22 января 2019 12:39 Источник: L'Equipe Автор: Сметанникова Дарья

Аргентинский футболист Эмилиано Сала пропал на своем частном самолете на пути из Нанта в Кардифф.

По информации L'Equipe, самолет Салы исчез с радаров вечером в понедельник. Всю ночь проводилась поисково-спасательная операция в районе острова Олдерни, который входит в составе Нормадских островов.

Прибытие самолета с 28-летним футболистом ожидалось в 21 час. Пропал с радаров самолет в районе 20 часов. Поиск ведется к северу от острова Олдерни с помощью вертолетов и катеров.

Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» два дня назад за 20 млн евро.