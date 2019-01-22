Дюков: Лимит на легионеров влияет на отечественный футбол, но сложно сказать, каково это влияние

Футбол 22 января 2019 12:44 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

На данный момент в чемпионате России действует лимит по схеме «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не более шести иностранных игроков.

Кандидат на пост президента Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.

«Что касается лимита на легионеров в РПЛ, то мы планируем уделить достаточно много времени для решения этого вопроса. Такое впечатление, что методом какого-то подбора мы сможем найти это правильное соотношение "легионер – не легионер" и у нас сразу всё изменится. Давайте не будем заблуждаться на этот счёт, гораздо важнее использовать те силы, которые есть, посвятить их развитию детско-юношеского и молодёжного футбола.

Да, безусловно, лимит на легионеров в принципе влияет на наш футбол, но по большому счёту сложно сказать, каково это влияние. С одной стороны, мы знаем примеры, когда лимит на легионеров помог ряду молодых игроков вырасти в действительно больших мастеров, знаем также много примеров, когда рано полученные большие деньги ломали многим перспективным игрокам карьеры, поэтому здесь сложно сказать, больше выиграл футбол или нет.

Очевидно, что лимит на легионеров увеличивает расходы наших профессиональных клубов, я бы постарался сконцентрироваться на развитии детско-юношеского и молодёжного футбола, где у нашей страны находится основной потенциал и резервы для развития отечественного футбола», – цитирует Дюкова ТАСС.