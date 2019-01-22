Роналду признал вину в налоговых преступлениях и заплатит штраф в размере 19 млн евро

Футбол 22 января 2019 13:06 Источник: Football Italia Автор: Сметанникова Дарья

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду согласился на 23-месячный тюремный срок.

Как сообщает Football Italia, Роналду признал вину в налоговых преступлениях, совершенных в период с 2011 по 2014 год. Португалец по испанскому законодательству не будет отбывать 23-месячный срок в тюрьме, так как он не превышает двух лет. Роналду заплатит штраф в размере 18,8 млн евро.

Нападающий, выступая за мадридский «Реал», совершил четыре отдельных налоговых преступления, понеся общий ущерб государству Испании в 14,7 млн евро.

Напомним, летом 2018 года Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 110 млн евро.