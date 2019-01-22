Глава «Кардиффа»: Крайне обеспокоены участью Салы

Футбол 22 января 2019 13:13 Источник: The Daily Mail Автор: Сметанникова Дарья

Частный самолет с аргентинским нападающим «Кардиффа» Эмилиано Салой провал с радаров вечером в понедельник.

Председатель совета директоров «Кардиффа» Мехмет Далман прокомментировал новость о пропаже самолета новичка команды Салы.

«Мы очень обеспокоены последними новостями, согласно которым самолет пропал с радаров, когда пролетал над Нормандскими островами прошлой ночью. Мы ждем официальной информации и пока что не можем сказать что-либо еще по этому поводу. Сейчас мы крайне обеспокоены участью Салы», - цитирует Далмана Daily Mail.

Сала в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал за час до прибытия.

Два дня назад Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Его зарплата в уэльской команде могла составить рекордные 20,5 млн евро.