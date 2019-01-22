Денис Глушаков: ОПГ "Ромашка" не потопить! (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол22 января 2019 13:51Источник: «Советский спорт»

Денис Глушаков: ОПГ "Ромашка" не потопить! (видео)

В соцсетях распространяет видео с шутливой перепалкой между Глушаковым и Карпиным

После матча предсезонного турнира между "Спартаком" и "Ростовом" капитан московской команды Денис Глушаков обменялся несколькими фразами с бывшим тренером "Спартака", ныне тренирующим "Ростов", Валерием Карпиным. Карпин в шутливом тоне поинтересовался, почему Глушакова до сих пор не отчислили из команды, а Глушаков ответил: "ОПГ "Ромашка" не потопить!".

Напомним, что термином "ОПГ "Ромашка" спартаковские болельщики обозначали группировку российских игроков, которые, по слухам, являлись неформальными лидерами команды и сыграли решающую роль в конфликте с бывшим главным тренером "Спартака" итальянцем Массимо Каррерой. По мнению фанатов в эту группировку входили (кроме Глушакова) вратарь Артем Ребров и защитник Дмитрий Комбаров.

#фк спартак#глушаков денис#карпин валерий#фк ростов
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта