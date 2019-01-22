Денис Глушаков: ОПГ "Ромашка" не потопить! (видео)

Футбол 22 января 2019 13:51 Источник: «Советский спорт»

В соцсетях распространяет видео с шутливой перепалкой между Глушаковым и Карпиным

После матча предсезонного турнира между "Спартаком" и "Ростовом" капитан московской команды Денис Глушаков обменялся несколькими фразами с бывшим тренером "Спартака", ныне тренирующим "Ростов", Валерием Карпиным. Карпин в шутливом тоне поинтересовался, почему Глушакова до сих пор не отчислили из команды, а Глушаков ответил: "ОПГ "Ромашка" не потопить!".

Вчерашний #эксклюзив4ик с Валерой и Глушаком перед матчем Спартак - Ростов 😃😃😃

(с сабами) pic.twitter.com/lLcTcWcJ5F — СРА4ТВ (@sra4tv) 22 января 2019 г.

Напомним, что термином "ОПГ "Ромашка" спартаковские болельщики обозначали группировку российских игроков, которые, по слухам, являлись неформальными лидерами команды и сыграли решающую роль в конфликте с бывшим главным тренером "Спартака" итальянцем Массимо Каррерой. По мнению фанатов в эту группировку входили (кроме Глушакова) вратарь Артем Ребров и защитник Дмитрий Комбаров.