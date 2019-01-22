У Вилюша разрыв крестообразных связок после матча со «Спартаком» - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 13:55Источник: ФК «Ростов»Автор: Сметанникова Дарья

У Вилюша разрыв крестообразных связок после матча со «Спартаком»

Накануне «Спартак» обыграл «Ростов» (2:1) в товарищеском матче на сборе.

Защитник «Ростова» Мацей Вилюш получил травму в матче со «Спартаком», из-за которой покинул поле на носилках.

Сегодня, 30-летний поляк прошел медицинское обследование, которое выявило у него разрыв крестообразных связок.

«Клуб окажет всю возможную помощь и поддержку Мацею. Руководство, тренерский штаб, а также футболисты желают нашему защитнику скорейшего выздоровления и возвращения в строй!», - говорится в сообщении «Ростова».

В ближайшее время Вилюш перенесет операцию, на восстановление защитнику потребуется от четырех до шести месяцев.

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