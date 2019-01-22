«Нант» перенесет игру в Кубке Франции из-за пропажи самолета Салы

Футбол 22 января 2019 14:03 Источник: L'Equipe Автор: Сметанникова Дарья

Частный самолет аргентинского футболиста Эмилиано Салы пропал с радаров после того, как нападающий вылетел из Нанта в Кардифф, с клубом которого он два дня назад подписал контракт.

Матч 1/16 финала Кубка Франции между «Нантом» и «Саннуа» будет перенесен со среды на воскресенье из-за пропажи Салы. Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на источник в стане «канареек».

Сала в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал за час до прибытия.

Два дня назад Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года.

Из-за переноса кубковый игры на воскресенье будет отложен матч чемпионата страны между «Нантом» и «Сент-Этьеном».