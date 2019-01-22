«Нант» перенесет игру в Кубке Франции из-за пропажи самолета Салы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол22 января 2019 14:03Источник: L'EquipeАвтор: Сметанникова Дарья

«Нант» перенесет игру в Кубке Франции из-за пропажи самолета Салы

Частный самолет аргентинского футболиста Эмилиано Салы пропал с радаров после того, как нападающий вылетел из Нанта в Кардифф, с клубом которого он два дня назад подписал контракт.

Матч 1/16 финала Кубка Франции между «Нантом» и «Саннуа» будет перенесен со среды на воскресенье из-за пропажи Салы. Об этом сообщает LEquipe со ссылкой на источник в стане «канареек».

Сала в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал за час до прибытия.

Два дня назад Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года.

Из-за переноса кубковый игры на воскресенье будет отложен матч чемпионата страны между «Нантом» и «Сент-Этьеном».

#фк нант#сала эмилиано#фк кардифф сити#лига 1#кубок франции по футболу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта