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Футбол22 января 2019 14:35Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Кокорин в ближайшее время пройдет обследование больного колена

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО «Бутырка», испытывает проблемы с прооперированным коленом.

Ранее адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что футболисту может потребоваться замена коленного сустава на искусственный из-за отсутствия тренировок в СИЗО.

Другой адвокат нападающего Татьяна Стукалова прокомментировала ситуацию.

«Одно обращение, которое поступило от Александра - у него до попадания в СИЗО была операция на ноге, и сейчас коленка болит. Я обратилась к (начальнику УФСИН по Москве) Сергею Анатольевичу Морозу, он дал поручение провести комплексное обследование его ноги и принять необходимые медицинские меры.

Я сказала, что беру этот вопрос на контроль, и завтра к вечеру или послезавтра с утра запрошу справку о состоянии его здоровья», - цитирует Стукалову «Р-Спорт».

Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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