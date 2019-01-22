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Футбол22 января 2019 14:43Источник: The MirrorАвтор: Сметанникова Дарья

Самолет Салы запрашивал экстренную посадку перед пропажей с радаров

Аргентинский футболист Эмилиано Сала летел на частном самолете из Нанта в Кардифф, с клубом которого подписал контракт два дня назад.

Перед пропажей самолета над Ла-Маншем, экипаж запрашивал разрешение на посадку. Об этом говорится в заявлении полиции острова Гернси.

«Самолет находился на высоте 5000 футов (около 1500 метров). При пролете над островом Гернси экипаж попросил разрешение снижаться. Диспетчер потерял связь с самолетом, когда он летел на высоте 2300 футов», - приводит сообщении полиции Mirror.

Прибытие самолета с 28-летним футболистом ожидалось в 21 час. Пропал с радаров самолет в районе 20 часов. Поиск ведется к северу от острова Олдерни с помощью вертолетов и катеров.

Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» два дня назад за 20 млн евро.

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