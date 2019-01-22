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Футбол22 января 2019 14:53Источник: «РИА Новости»

Суд Мадрида приостановил рассмотрение дела об уклонении от налогов Алонсо

Провинциальный суд Мадрида приостановил рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов бывшим полузащитником «Реала» и сборной Испании Хаби Алонсо.

Как сообщает РИА «Новости», слушания приостановлены, поскольку суду предстоит решить, будут ли рассматриваться вменяемые Алонсо преступления по уголовному кодексу в редакции от 2012 года или в предыдущей. При определенных условиях дело будет слушаться в уголовном суде.

- Я с самого начала сотрудничал с правосудием и ничего не скрывал, потому я должен защищать себя и верить в правосудие. Я буду бороться до конца. Я верю в правосудие. Каждое дело разное и мое изучается. Я не волнуюсь. Я бы волновался, если бы думал, что мне есть, что скрывать и я что-то сделал неправильно, - рассказал Алонсо.

Отмечается, что прокуратура требовала приговорить Алонсо к пяти годам заключения за налоговые преступления в 2010, 2011, 2012 годах, а также к штрафу в размере четырех миллионов евро.

#фк реал мадрид#испанская примера#алонсо хаби
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