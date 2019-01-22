«Крылья Советов» обыграли «Жилину» в контрольном матче

Футбол 22 января 2019 14:58 Источник: «Советский спорт»

«Крылья Советов» одержали победу над «Жилиной» в товарищеском матче на сборах в Дубае со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Павел Яковлев.

В следующем контрольном матче 26 января самарский клуб сыграет против «Риги».

Контрольный матч

«Крылья Советов» – «Жилина» – 1:0 (0:0)

Гол: Яковлев (54).

«Крылья Советов» (1-й тайм): 1 Рыжиков, 44 Чичерин, 5 Самарджич, 18 Рохель, 39 Денисов, 32 Шишкин, 28 Антон, 33 Самедов, 10 Джано, 11 Шейдаев, 99 Канунников.

«Крылья Советов» (2-й тайм): 14 Конюхов, 3 Тигиев, 37 Карпов, 90 Бурлак, 15 Зотов, 20 Мияйлович, 35 Тимофеев, 91 Яковлев, 4 Зиньковский, 31 Ткачук, 7 Соболев.