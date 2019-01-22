Юрий Васильков: Кокорину самому надо делать простые упражнения, чтобы не было атрофии

Футбол 22 января 2019 15:28 Источник: Sport24.ru

Бывший главврач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал ситуацию с коленом нападающего Александра Кокорина.

- У Кокорина операция уже была. Сейчас идет речь о том, что он до конца не восстановился, колено не прошло полную реабилитацию. У него на данный момент нет специалиста по этому вопросу. Поэтому нога у него, по-русски говоря, до конца не доработана. Ему самому надо там не сложа руки, потихоньку работать над собой. Делать простые упражнения, поприседать. Чтобы атрофии на данной конечности не было. А кричать и орать, что у меня нога в плохом состоянии… Надо сначала думать, что ты делаешь.

Можно ли в его условиях делать упражнения для реабилитации ноги? Есть упражнения для создания мышечного тонуса на нижней конечности. Их можно сделать, но их надо делать регулярно и не забывать. Конечно, трудно это делать в условиях тюремного заключения. Тем более, когда человек находится в жутком стрессе. Эти вещи осложняют ситуацию, так что толком восстановиться в таких условиях сложно.

В принципе, парень страдает. Все мы ждем, когда он вернется. На мой взгляд, он свое уже отсидел, наказан. Если вернется, то доработать немного осталось. Ничего страшного в этом нет, это не критично. Хотя, находясь в тюрьме мы не знаем, что с ним происходит, - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Ранее адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что футболисту может потребоваться замена коленного сустава на искусственный из-за отсутствия тренировок в СИЗО.

Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.