Поисковики потеряли надежду найти аргентинского футболиста Сала живым

Футбол 22 января 2019 15:50 Источник: Get French Football News Автор: Сметанникова Дарья

В понедельник вечером частный самолет аргентинского нападающего Эмилиано Сала пропал с радаров за час до приземления в Кардифф.

Сала направлялся в Кардифф из Нанта. Футболист перешел в «Кардифф» из «Нанта» два дня назад за 20 млн евро.

Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд высказался по поводу пропажи Сала, в самолете с ним находился еще один человек.

«Я не думаю, что они все еще живы», - приводит слова офицера Get French Football News.

Прибытие самолета с 28-летним футболистом ожидалось в 21 час. Пропал с радаров самолет в районе 20 часов. Поиск ведется к северу от острова Олдерни с помощью вертолетов и катеров. Перед пропажей самолета над Ла-Маншем, экипаж запрашивал разрешение на посадку.