Андрей Коновалов: Пока Глушаков достойно держит удар

Футбол 22 января 2019 15:51 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов поделился мнением о матче на предсезонном турнире с «Ростовом» (2:1).

- По матчам на сборах сложно делать какие-то выводы. Там и составы смешанные, и игровая форма ребят еще не оптимальная. Идет рабочий процесс. Некоторые футболисты восстанавливаются и работают не в полную силу.

- Во втором тайме «Спартак» больше понравился?

- Да, потому что на поле «красно-белые» явно превосходили «Ростов», доминировали. Гости почему-то во второй половине встречи стали прижиматься к своим воротам и играли не самым сильным составом. Поэтому москвичи выглядели предпочтительнее. Были какие-то интересные атаки и комбинации. У Мелкадзе было два момента, чтобы забить. В плане игры в атаке, второй тайм в исполнении «Спартака» мне больше понравился.

- Могли бы кого-то отдельно отметить в составе «красно-белых»?

- Понравился Ханни. И Адриано отмечу. Видно уровень этого футболиста. Больше никого не могу выделить. Разве что Глушакова, который забил. Он тот эпизод исполнил достаточно четко, проявил себя как лидер.

- Символично, что именно он забил победный мяч?

- В какой-то мере, да. Надеюсь, что болельщики будут меньше его терроризировать. Пока он достойно держит удар. Но все-таки надеюсь, что болельщики перестанут давить на него так сильно, - приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.ру».

Добавим, что в следующем матче на турнире красно-белые 25 января сыграют с «Зенитом», а подопечные Валерия Карпина в тот же день встретятся с «Локомотивом».