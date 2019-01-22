Кевин-Принс Боатенг: Для меня большая честь играть за «Барселону»

Футбол 22 января 2019 16:21 Источник: Football Italia

Новичок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг прокомментировал свой переход в стан «сине-гранатовых».

- Я очень рад, для меня большая честь быть здесь и иметь возможность играть за этот великий клуб. Для каждого ребенка, начинающего играть в футбол, выступать в команде уровня «Барселоны» - заветная мечта. Моя мечта сбылась.

Постараюсь сделать все возможное для этого клуба. Полагаю, что всем известны мои сильные стороны, но я не хочу об этом говорить. Я просто хочу одеть футболку и попытаться помочь команде, - приводит слова Боатенга Football Italia.

Ранее стало известно, что полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг на правах аренды перешел в «Барселону». 31-летний хавбек подписал контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный до конца текущего сезона. Соглашение также включает в себя возможность последующего выкупа за восемь миллионов евро.