«Краснодар» проиграл «Базелю» на сборе в Испании - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 16:50Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Краснодар» проиграл «Базелю» на сборе в Испании

«Краснодар» провел первый контрольный матч в 2019-м году на сборе в испанской Марбелье.

Соперником российской команды стал швейцарский «Базель». Матч закончился победой «Базеля» со счетом 2:0.

В составе швейцарской команды отличились Кевин Бюэ (50-я минута) и Эдер Баланта (66).

Напомним, что первый официальный матч «Краснодар» проведет 14 февраля против «Байера» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

После первой части сезона «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Товарищеский матч

«Краснодар» – «Базель» (Швейцария) – 0:2 (0:0)

«Краснодар»: Синицын, Рамирес (Сергеев, 46), Фьоулсон (Бородин, 69), Мартынович, Петров (Марков, 46), Перейра (Олссон, 46), Каборе (Голубев, 62), Газинский (Уткин, 62), Классон (Куэва, 46), Ари (Игнатьев, 46), Сулейманов (Мацукатов, 62).

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