Футбол 22 января 2019 16:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Краснодар» проиграл «Базелю» на сборе в Испании

«Краснодар» провел первый контрольный матч в 2019-м году на сборе в испанской Марбелье.