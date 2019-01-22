«Краснодар» проиграл «Базелю» на сборе в Испании

«Краснодар» провел первый контрольный матч в 2019-м году на сборе в испанской Марбелье.
Соперником российской команды стал швейцарский «Базель». Матч закончился победой «Базеля» со счетом 2:0.
В составе швейцарской команды отличились Кевин Бюэ (50-я минута) и Эдер Баланта (66).
Напомним, что первый официальный матч «Краснодар» проведет 14 февраля против «Байера» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
После первой части сезона «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.
Товарищеский матч
«Краснодар» – «Базель» (Швейцария) – 0:2 (0:0)
«Краснодар»: Синицын, Рамирес (Сергеев, 46), Фьоулсон (Бородин, 69), Мартынович, Петров (Марков, 46), Перейра (Олссон, 46), Каборе (Голубев, 62), Газинский (Уткин, 62), Классон (Куэва, 46), Ари (Игнатьев, 46), Сулейманов (Мацукатов, 62).