Гризманн и Бензема могут перейти в «ПСЖ»

Футбол 22 января 2019 18:16 Источник: AS

«ПСЖ» рассматривает возможность покупки нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна или форварда «Реала» Карима Бензема в качестве замены Килиану Мбаппе и Неймару.

Как сообщает испанская AS, «ПСЖ» рассматривает возможность трансфера Антуана Гризманна в случае ухода из команды Килиана Мбаппе или Неймара. Французский клуб готов выплатить 200 миллионов евро отступных, которые прописаны в контракте нападающего «Атлетико».

В качестве альтернативы Гризманну руководство «ПСЖ» рассматривает кандидатуру форварда «Реала» Карима Бензема. При этом отмечается, что данный вариант выглядит более сложным, так как мадридский клуб на данный момент отказывается от любых переговоров о переходе нападающего.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в переходе в команду Гризманна. Наставник «горожан» был намерен убедить руководство английского клуба выделить на покупку 27-летнего форварда следующим летом 200 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне Гризманн провел 29 матче за «Атлетико» во всех турнирах и записал на свой счет 15 голов и 8 результативных передач.