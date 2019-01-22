Федор Чалов: Постараюсь оправдать доверие клуба на поле

Футбол 22 января 2019 19:35 Источник: ПФК ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Очень рад продлить соглашение с клубом, в котором я вырос, который дал мне дорогу в футбол. Хочу поблагодарить всех, с кем мне довелось играть, тренеров от ДЮСШ до первой команды. Рад, что клуб доверяет мне. Я же постараюсь оправдать это доверие на поле», - передает слова Чалова пресс-служба ЦСКА.

Ранее ЦСКА сообщил о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым. Новый контракт армейцев с 20-летним форвардом рассчитан до сезона-2021/22.