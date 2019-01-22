Футболисты «Арсенала» вместо тренировки сыграли в пейнбол (фото)

Футбол 22 января 2019 20:30 Источник: «Советский спорт»

Футболисты лондонского «Арсенала» вместе с тренерским штабом в понедельник вместо тренировки сыграли в пейнбол, об этом сообщил главный тренер команды Унаи Эмери.

«Вчера начали неделю необычно. Отличный тимбилдинг. Мы – «Арсенал», – написал Эмери в твиттере.

Yesterday we started the week in a different way... Great #teambuilding... We are the @Arsenal ! pic.twitter.com/ex5ORPwGuN — Unai Emery (@UnaiEmery_) 22 января 2019 г.

Напомним, «Арсенал» после 23 туров английской премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.