Алексей Миронов: Наверное, это один из самых красивых голов в моей карьере (видео)

Футбол 22 января 2019 22:45 Источник: ФК «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миронов – о победе над «Зенитом» (3:1) в товарищеском турнире.

– Баринов отобрал мяч в центре поля, сделал передачу мне, а я отдал Тугареву вразрез. Семин перед матчем дал установку вбегать в штрафную. Рома отпасовал мне, я решился пробить и попал, хотя Баринов кричал, что можно пропустить. Наверное, это один из самых красивых голов в моей карьере. Ребята сказали – красавец и зверь.

– Чувствуешь доверие тренера? И на какой позиции он тебя видит?

– Я привык играть в центре - именно на эту позицию и ставит тренер. Молодым доверяют и выпускают на поле. Семин подбадривает, говорит, что нужно делать, что не нужно. Уровень здесь совсем другой - все нужно делать быстрее. Помогают старшие ребята. Слушаю подсказки Тарасова и Баринова. Морально я готов выходить в старте, – приводит слова Миронова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, в следующем матче турнира «Локомотив» 25 января сыграет с «Ростовом», а «Зенит» в этот же день встретится со «Спартаком».