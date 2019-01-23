«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции, проиграв дома «Метцу»

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» на своем поле проиграл «Метцу» со счетом 1:3.
У победителей встречи голами отметились Готье Эн (32-я минута), Марвин Гакпа (62) и Ибраима (74), а у хозяев поля единственный мяч забил Радамель Фалькао (40).
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте и был заменен на 64-й минуте, вместо него на поле появился Мусса Силла.
Таким образом, лидер второго по силе дивизиона Франции вышел в 1/8 финала турнира. Своего следующего соперника темно-бордовые узнают позднее.