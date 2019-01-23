Игуаин прилетит в среду в Лондон для завершения перехода в «Челси» - Советский спорт
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Футбол23 января 2019 11:23Источник: Football ItaliaАвтор: Сметанникова Дарья

Игуаин прилетит в среду в Лондон для завершения перехода в «Челси»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды в «Милане», в ближайшее время заключит контракт с лондонским «Челси».

Аргентинский форвард сегодня, 23 января, прилетит в Лондон, чтобы завершить переход в стан «Челси». Если трансфер Игуаина будет оформлен днем, то он сможет сыграть в ответном матче полуфинала Кубка лиги с «Тоттенхэмом», который состоится 24 января. Об это сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Челси» арендует Игуаина до конца текущего сезона, заплатив «Ювентусу» 9 млн евро. Лондонский клуб получит возможность пригласить его на постоянной основе за 36 млн евро.

На данный момент 31-летний аргентинец провел во всех турнирах 20 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевых паса.

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