Олег Кононов: По тому, что вижу на тренировках, верю, что мы добьемся, чего хотим

Футбол 23 января 2019 12:16 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Тренеру «Спартаку» требуется четыре месяца, чтобы поставить игру команде.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о том, как команда справляется с его требованиями.

«Когда я пришел в «Спартак», передо мной ставились абсолютно выполнимые задачи, – приводит слова Кононова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Мне предстояло сплотить коллектив, дать определенное направление игры, обозначить основной состав, который будет играть в ближайших матчах, а также выбрать ребят из тех футболистов, на которых я могу положиться.

Чтобы игроки действовали согласно моему видению, необходимо около четырех месяцев, на которые мы пока еще не вышли. То, что я вижу сейчас по сборам, их работу на тренировках, я верю, что мы на правильном пути и добьемся того, чего хотим».

Напомним, «Спартак» провел два контрольных матча: 16 января на сборе в ОАЭ победил «Локомотив» из Ташкента (5:2), а в понедельник в Катаре – «Ростов» (2:1) на предсезонном турнире.