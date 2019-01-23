Адриано пропустил тренировку «Спартака» на сборе - Советский спорт
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Футбол23 января 2019 12:20Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

Адриано пропустил тренировку «Спартака» на сборе

На счету бразильца в нынешнем сезоне российской премьер-лиги четыре гола и три результативные передачи в 14 матчах.

Форвард красно-белых Луис Адриано пропустил тренировку команды на сборе в Катаре. По информации пресс-службы клуба, бразилец испытывает дискомфорт в ахилловом сухожилии.

По этой причине тренерский штаб «Спартака» решил временно снизить нагрузки форварду.

Напомним, ранее сообщалось, что в трансфере 31-летнего Адриано заинтересован «Галатасарай», который готов купить нападающего за 6 млн евро.

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