Адриано пропустил тренировку «Спартака» на сборе

На счету бразильца в нынешнем сезоне российской премьер-лиги четыре гола и три результативные передачи в 14 матчах.
Форвард красно-белых Луис Адриано пропустил тренировку команды на сборе в Катаре. По информации пресс-службы клуба, бразилец испытывает дискомфорт в ахилловом сухожилии.
По этой причине тренерский штаб «Спартака» решил временно снизить нагрузки форварду.
Напомним, ранее сообщалось, что в трансфере 31-летнего Адриано заинтересован «Галатасарай», который готов купить нападающего за 6 млн евро.
❎ У Луиса @LuizAdriano_9 Адриано дискомфорт в ахилловом сухожилии, ему временно снизили нагрузки. Утреннюю тренировку пропускает. 😟#Спартак #КрасноБелыеСборы🇶🇦 #Spartak pic.twitter.com/x7i0a7uZqb— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 января 2019 г.