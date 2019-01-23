Футбол 23 января 2019 12:20 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Адриано пропустил тренировку «Спартака» на сборе

На счету бразильца в нынешнем сезоне российской премьер-лиги четыре гола и три результативные передачи в 14 матчах.