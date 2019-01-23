Наир Тикнизян: Щенников на «Сантьяго Бернабеу» выглядел гораздо интереснее Марсело

Футбол 23 января 2019 12:24 Источник: Bobsoccer Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал о своей позиции в команде, а также сравнил защитника Георгия Щенникова с игроком «Реала» Марсело.

«Атаковать мне нравится больше, чем обороняться. Однако, футболист должен быть универсалом, и вне зависимости от того, на какую позицию его поставили, обязан играть так, как от него требует тренерский штаб. Поэтому в первую очередь я прислушиваюсь к словам тренера. Безусловно, атаковать, обострять, бить по воротам мне нравится больше. Но если же передо мной стоит задача закрыть всю левую бровку, я это обязательно сделаю. Других вариантов нет.

Из защитников больше всех мне импонирует Марсело. Но в матче на «Сантьяго Бернабеу» Жора Щенников выглядел гораздо интереснее! Марио Фернандес вообще вне конкуренции!», - цитирует Тикнизяна Bobsoccer.