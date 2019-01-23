Шамиль Газизов: «Локомотив» интересуется Живоглядовым? Это слухи - Советский спорт
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Футбол23 января 2019 14:02Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Шамиль Газизов: «Локомотив» интересуется Живоглядовым? Это слухи

«Уфа» готовится к возобновлению сезона на Кипре.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о подготовке команды к сезону и возможном переходе защитника Дмитрия Живоглядова в «Локомотив».

«Ходом подготовки «Уфы» мы довольны. Все идет отлично, в штатном режиме, – приводит Sport24.ru слова Газизова. – На первом сборе никого на просмотре у нас не было, на втором, возможно, кто-то присоединится.

Продолжает ли «Локомотив» интересоваться Живоглядовым? Это слухи. Официальных переговоров я не веду».

Напомним, «Уфа» готовится к возобновлению сезона на сборе на Кипре. В среду команда проведет контрольный матч с «Вислой» из Плоцка.

24-летний Живоглядов выступает за «Уфу» с 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету одна голевая передача в 16 матчах.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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