«Арсенал» обыграл «Ягеллонию» в контрольном матче - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол23 января 2019 14:18Автор: Липкин Антон

«Арсенал» обыграл «Ягеллонию» в контрольном матче

Команда из Тулы завершила первый зимний сбор победой.

Тульский «Арсенал» выиграл у «Ягеллонии» (2:1) во втором контрольном матче на сборе в Белеке.

На 66-й минуте счет открыл полузащитник Кантемир Берхамов, поляки отыгрались через десять минут, после чего забили решающий гол в свои ворота.

Таким образом, «Арсенал» завершил программу первого зимнего сбора первой же победой в году.

Ранее команда Игоря Черевченко сыграла вничью (0:0) с венгерским «Пакшем».

Белек (Турция)
Контрольный матч

«Арсенал» (Тула) – «Ягеллония» (Польша) – 2:1 (0:0)
Голы: Берхамов, 66. Герах, 83, в свои ворота – Климала, 76.

Второй сбор «Арсенала» также пройдет в Турции с 27 февраля по 9 февраля.

#рпл#фк арсенал тула#чемпионат польши по футболу#фк ягеллония#берхамов кантемир#черевченко игорь#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта