«Арсенал» обыграл «Ягеллонию» в контрольном матче

Футбол 23 января 2019 14:18 Автор: Липкин Антон

Команда из Тулы завершила первый зимний сбор победой.

Тульский «Арсенал» выиграл у «Ягеллонии» (2:1) во втором контрольном матче на сборе в Белеке.

На 66-й минуте счет открыл полузащитник Кантемир Берхамов, поляки отыгрались через десять минут, после чего забили решающий гол в свои ворота.

Таким образом, «Арсенал» завершил программу первого зимнего сбора первой же победой в году.

Ранее команда Игоря Черевченко сыграла вничью (0:0) с венгерским «Пакшем».

Белек (Турция)

Контрольный матч

«Арсенал» (Тула) – «Ягеллония» (Польша) – 2:1 (0:0)

Голы: Берхамов, 66. Герах, 83, в свои ворота – Климала, 76.

Второй сбор «Арсенала» также пройдет в Турции с 27 февраля по 9 февраля.