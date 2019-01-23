«Арсенал» обыграл «Ягеллонию» в контрольном матче

Команда из Тулы завершила первый зимний сбор победой.
Тульский «Арсенал» выиграл у «Ягеллонии» (2:1) во втором контрольном матче на сборе в Белеке.
На 66-й минуте счет открыл полузащитник Кантемир Берхамов, поляки отыгрались через десять минут, после чего забили решающий гол в свои ворота.
Таким образом, «Арсенал» завершил программу первого зимнего сбора первой же победой в году.
Ранее команда Игоря Черевченко сыграла вничью (0:0) с венгерским «Пакшем».
Белек (Турция)
Контрольный матч
«Арсенал» (Тула) – «Ягеллония» (Польша) – 2:1 (0:0)
Голы: Берхамов, 66. Герах, 83, в свои ворота – Климала, 76.
Второй сбор «Арсенала» также пройдет в Турции с 27 февраля по 9 февраля.